Теракт в Мариуполе: задержана подозреваемая в подрыве полковника СБУ

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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. СБУ задержала в Одессе подозреваемую в подрыве полковника Службы Александра Хараберюша, заявил во время брифинга глава СБУ Василий Грицак, передает "112 Украина".

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"Следствием и оперативными сотрудниками СБУ был проведен большой объем работы, в результате которого личность, которая нами сегодня обоснованно подозревается в совершении этого теракта, была выведена на контролируемую нами территорию и сегодня задержана в Одессе. В Одессу она прибыла для того, чтобы получить биометрический паспорт. По согласованию со следователем СБУ, я назову имя этого человека. Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения, проживала в Донецке по улице Артема, 67", – сказал он.

За выполнение своей работы она получила, по предварительным данным, 15 тыс. долларов.

Напомним, в марте этого года в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.