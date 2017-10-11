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    СБУ заявляет о предотвращении теракта в Мариуполе

    (обновлено: )11720
    В СБУ сообщили, что задержаны два гражданина Украины, которые по заказу министерства государственной безопасности ДНР готовили теракт в Мариуполе на поезде "Мариуполь-Киев".
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух граждан страны, подозреваемых в подготовке теракта на железнодорожном вокзале Мариуполя.

    Служба безопасности Украины СБУ
    RIA News Сергей Тышковец
    Под колпаком. ЦРУ, СБУ и политически обоснованная прослушка

    "Девятого октября Службой безопасности Украины в Донецкой области задержаны два гражданина Украины, которые по заказу министерства государственной безопасности ДНР готовили теракт в Мариуполе на поезде "Мариуполь-Киев", — заявил в среду на брифинге глава спецслужбы Василий Грицак.

    По его словам, "теракты должны были привести к дестабилизации ситуации как в Мариуполе, так и в зоне антитеррористической операции, чтобы показать неспособность Украины обеспечить безопасность".

    Грицак добавил, что у подозреваемых изъяты две противопехотные мины МОН – 50, оборудованные устройством для дистанционного подрыва. Подозреваемые уже арестованы судом.

    Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин отметил РИА Новости, что заявление СБУ о задержании двух человек, которые якобы по заданию ДНР готовили теракт в Мариуполе — очередная провокация Киева; республика не использует террористические методы ведения войны.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ все телефонные перехваты переводит на английский и в течение 24 часов передает в США.

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