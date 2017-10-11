СБУ заявляет о предотвращении теракта в Мариуполе

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила о задержании двух граждан страны, подозреваемых в подготовке теракта на железнодорожном вокзале Мариуполя.

"Девятого октября Службой безопасности Украины в Донецкой области задержаны два гражданина Украины, которые по заказу министерства государственной безопасности ДНР готовили теракт в Мариуполе на поезде "Мариуполь-Киев", — заявил в среду на брифинге глава спецслужбы Василий Грицак.

По его словам, "теракты должны были привести к дестабилизации ситуации как в Мариуполе, так и в зоне антитеррористической операции, чтобы показать неспособность Украины обеспечить безопасность".

Грицак добавил, что у подозреваемых изъяты две противопехотные мины МОН – 50, оборудованные устройством для дистанционного подрыва. Подозреваемые уже арестованы судом.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин отметил РИА Новости, что заявление СБУ о задержании двух человек, которые якобы по заданию ДНР готовили теракт в Мариуполе — очередная провокация Киева; республика не использует террористические методы ведения войны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ все телефонные перехваты переводит на английский и в течение 24 часов передает в США.