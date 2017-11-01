Смертельное ДТП в Харькове: проводится следственный эксперимент с Зайцевой

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове на месте жуткого ДТП с участием Lexus RX 350 Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова правоохранительные органы проводят второй следственный эксперимент по воссозданию аварии, которая унесла жизни шести человек.

На месте присутствует подозреваемая Елена Зайцева, а также ее адвокат Юлия Козырь. Об этом передает корреспондент "Сегодня".

Геннадия Дронова на месте нет.

"Проводился второй следственный эксперимент на подтверждение показаний подозреваемой Елены Зайцевой. Она сотрудничала со следствием, говорила", – рассказал следователь Игорь Волков.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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Суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Алену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".