Смертельное ДТП в Харькове. Мать Зайцевой записала видеообращение

Обращение матери Зайцевой было показано в эфире одного из украинских телеканалов.

"Для нас это ужасная трагедия, скорбь и ужас. Сразу же после аварии наша семья пыталась оказать какую-то помощь пострадавшим, которые находились в больнице. Но нам этого сделать тогда не удалось. Вчера мы оказали уже финансовую помощь в областной больнице. (…) Сегодня мы пытаемся оказать помощь людям, которые находятся в четвертой неотложной больнице", — заявила она, добавив, что "жизнь просто остановилась".

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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Суд лишил водителя внедорожника 20-летнюю Алену Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

Ранее адвокат второго участника ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица призвал дождаться результатов следственных экспертиз. По его словам, перед маневром водитель Touareg убедился, что впереди автомобилей нет, и "он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток".