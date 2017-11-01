В Одесской области пьяный водитель въехал в группу подростков, есть жертвы

ГУНП в Одесской области

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. В Савранском районе Одесской области водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине; в результате наезда погибла 15-летняя девушка, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в регионе.

Следственно-оперативная группа установила, что около трех часов утра 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на 4-х человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы быстрого реагирования патрульной полиции недалеко от места совершения правонарушения по горячим следам был обнаружен и в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, задержан водитель.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Вечером 18 октября внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.

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