СМИ: автомобиль въехал в толпу людей в Филадельфии

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Женщина въехала на автомобиле в толпу людей на уличной вечеринке в Филадельфии в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Как стало известно, в результате восемь человек пострадали. Женщине предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии.

Между тем, по данным агентства, женщина сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Она находится на месте происшествия.

Полиция заявила, что пострадавших доставили в больницы, их травмы не представляют угрозы для жизни.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Напомним, 30 августа на улице Каретный Ряд в центре Москвы грузовой автомобиль сбил двух пешеходов.