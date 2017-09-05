СМИ: автомобиль въехал в толпу людей в Филадельфии

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Женщина въехала на автомобиле в толпу людей на уличной вечеринке в Филадельфии в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Как стало известно, в результате восемь человек пострадали. Женщине предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии.
Между тем, по данным агентства, женщина сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Она находится на месте происшествия.
Полиция заявила, что пострадавших доставили в больницы, их травмы не представляют угрозы для жизни.
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
Напомним, 30 августа на улице Каретный Ряд в центре Москвы грузовой автомобиль сбил двух пешеходов.