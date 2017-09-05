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    СМИ: автомобиль въехал в толпу людей в Филадельфии

    (обновлено: )19110
    За рулем наехавшего на людей автомобиля была женщина. Она сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Однако сообщается, что ей были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии.
    Автомобиль полиции в США
    flickr.com/Paul Sullivan

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Женщина въехала на автомобиле в толпу людей на уличной вечеринке в Филадельфии в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Как стало известно, в результате восемь человек пострадали. Женщине предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии.

    Между тем, по данным агентства, женщина сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Она находится на месте происшествия.

    Полиция заявила, что пострадавших доставили в больницы, их травмы не представляют угрозы для жизни.

    Правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

    Напомним, 30 августа на улице Каретный Ряд в центре Москвы грузовой автомобиль сбил двух пешеходов. 

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