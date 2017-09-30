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    Фургон въехал в толпу пешеходов в Нью-Йорке, есть пострадавшие

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    По словам очевидцев, для пешеходов загорелся зеленый свет, когда на большой скорости в них въехал фургон. Предположительно, у авто застряла педаль газа.
    Полиция США. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Фургон въехал в пешеходов в Нью-Йорке из-за неполадки с педалью газа, в результате инцидента три человека пострадали, передает телеканал NBC.

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    По данным телеканала, автомобиль сбил людей на пешеходном переходе около 17.30 по местному времени (00.30 по Киеву). Предположительно, педаль газа фургона застряла.

    По словам очевидцев, для пешеходов загорелся зеленый свет, когда на большой скорости в них въехал фургон. В результате инцидента две женщины и мужчина пострадали. Они были доставлены в больницу с повреждениями легкой тяжести.

    Отмечается, что полицейские рассматривают этот инцидент в качестве несчастного случая и водителю не были предъявлены обвинения.

    Ранее сообщалось, что автомобиль сбил группу пешеходов в Санкт-Петербурге. Торе человек получили тяжелые травмы. 

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