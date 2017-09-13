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    Автомобиль сбил группу пешеходов в Санкт-Петербурге

    (обновлено: )3210
    По данным правоохранителей, водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленным причинам совершил наезд на троих пешеходов, находящихся на тротуаре. Все трое получили тяжелые травмы.
    Автомобиль протаранил остановку в Санкт-Петербурге
    @5tv

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Три пешехода пострадали при наезде машины на остановку общественного транспорта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области (РФ).

    ​"Около 23.40 на пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленным причинам совершил наезд на троих пешеходов, находящихся на тротуаре", — говорится в сообщении.

    5-tv.ru
    Автомобиль протаранил остановку в Санкт-Петербурге

    В результате ДТП все пешеходы, две женщины и мужчина, получили тяжелые травмы. По данному факту проводится проверка.

    Напомним, на прошлой неделе в масштабном ДТП в Ровенской области погибли пять украинских политологов

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