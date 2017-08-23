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    Автомобиль выехал в толпу пешеходов в Дублине, есть пострадавшие

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    ЧП в Дублине. Авто въехало в толпу пешеходов
    irishtimes.com

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Шесть человек доставлены в больницы после того, как автомобиль выехал на пешеходную дорожку в ирландской столице Дублине, пишет газета Irish Times.

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    По данным издания, пять пешеходов и водитель автомобиля марки Saab. въехавшего в людей, доставлены в три больницы Дублина. Четверо получили серьезные ранения, двое находятся в критическом состоянии.

    По словам осведомленных источников, это "очень крупный инцидент", но он не связан с терроризмом. Машина также врезалась в бетонные столбы на улице.

    Точные причины инцидента пока не установлены, начато расследование.

    Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

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    По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

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