Появились шокирующие видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии

Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сведений о пострадавших пока не поступало, но издания BNO News и The Anon Journal уже сообщили, что есть несколько пострадавших.

Folks said counter protesters were hit by a vehicle as they turned the corner. Medics are here. #Charlottesville pic.twitter.com/qQAIRy7YSN — ACLU of Virginia (@ACLUVA) 12 августа 2017 г.

Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".

На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами.

Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".