Французы, жившие рядом с террористами в Испании, боялись на них заявить

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Пара пожилых французов, проживавшая рядом с террористами, чей дом в каталонском Альканаре взлетел на воздух в среду, считала соседей странными, но боялась заявить на них в полицию, сообщает газета Parisien.

В беседе с изданием Даниэль и Симона, обустроившиеся в Альканаре 20 лет назад, рассказали, что новые соседи вели себя странно и подозрительно. "Не знаю, как сказать: они были странными. Я полагаю, что только двое проживали там постоянно. Но бесконечно кто-то приезжал и уезжал. Иногда там не было никого в течение недели, однако они все оставляли включенным", — рассказала Симона.

По словам француженки, некоторые гости соседей приезжали на мощных мотоциклах Kawasaki. Они были в шлемах и с бородами. Симона не знает, чем на самом деле занимались эти люди, но подозревает, что они участвовали в чем-то незаконном. "Несколько раз я говорила себе, что сделаю фото и покажу его полиции. Но я этого не сделала. Я сказала себе, что это только втянет меня в какую-нибудь историю", — добавила она.

В вечер взрыва Симона и Даниэль были дома. Уже позже они начали припоминать другие странные факты о подозрительных соседях. К примеру, однажды соседи одолжили у пары лопату и тачку "для неведомых целей". Симона и Даниэль также вспомнили, как незадолго до взрыва соседи разгружали баллоны с газом.

Как отмечает издание, сейчас пара как никогда мечтает покинуть Альканар. "Мы хотим продать (дом), уехать отсюда. Сейчас он ужасен. Больше нет стекол. Входная дверь выбита. Дождь из камней пробил гараж и уничтожил машину", — заключил Даниэль.

В доме в муниципалитете Альканар (провинция Таррагона) в среду поздно вечером прогремел взрыв, погиб один человек, второй находившийся в здании получил тяжелое ранение. Пострадали также несколько жителей близлежащих домов. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы с использованием газовых баллонов. В четверг, когда сотрудники правоохранительных органов и пожарные начали разбирать завалы, прогремел второй взрыв, шесть человек пострадали. Власти предполагают, что дом в Альканаре был основным местом подготовки терактов в Барселоне и Камбрильсе.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство" (ИГ, группировка запрещена в РФ и других странах). Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.