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    Премьер Австралии придумал, как бороться с террористами

    (обновлено: )16810
    План австралийского премьера представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершить атаки на автомобиле.
    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл
    REUTERS Daniel Munoz

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в воскресенье, 20 августа, представил план по защите от террористических атак мест массового скопления людей.

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    Как сообщает телеканал SBS Australia, премьер поручил составить документ еще в 2016 году, после теракта в Ницце. Подготовкой документа занимался антитеррористический комитет Австралии и Новой Зеландии. План, получивший название "Австралийская стратегия по защите многолюдных мест от терроризма", сосредоточен на сотрудничестве между полицией, местными советами, государственными властями и частными операторами для организации безопасности общественных мест. План был передан предпринимателям и местным властям на прошлой неделе.

    Как сообщается, документ представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей, в числе которых стадионы, остановки общественного транспорта, торговые центры, пабы, клубы, гостиницы, места молитв, туристические достопримечательности, кинотеатры, парки, фестивали и пешеходные зоны, защитных металлических или бетонных ограждений, клумб и других конструкций, которые не позволят совершить атаки на автомобиле. В документе также содержатся рекомендации на случай химической атаки и вооруженного нападения.

    По словам министра юстиции страны Майкла Кинана, новый план поможет властям и предпринимателям обеспечить "подходящие, соответствующие" меры защиты от терроризма. "Австралийцы смогут продолжить довольствоваться своими свободами и своим образом жизни", — цитирует газета Sydney Morning Herald заявление Кинана.

    В начале июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

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