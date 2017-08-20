Испанские террористы планировали масштабный теракт в соборе Саграда Фамилия

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Террористы, устроившие нападения в Барселоне и Камбрильсе, изначально планировали устроить куда более масштабный теракт, целью должен был стать Собор Святого семейства в Барселоне, сообщает интернет-издание El Confidencial со ссылкой на источники в следствии.

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Именно с этой целью они изготавливали бомбы в доме в Альканаре с использованием большого количества баллонов с газом и взрывчатым веществом "мать Сатаны" (трипероксид ацетона). Полиция Каталонии обнаружила 106 баллонов с бутаном на месте взрыва. Однако при изготовлении бомб дом взорвался накануне намеченного теракта и злоумышленники перешли к "плану Б". В результате взрыва погибли предположительно два человека, третий был ранен. После терактов в Барселоне и Камбрильсе он был арестован.

Всего в ячейку, по официальным данным, входили 12 человек, большинство — марокканцы. Организатором терактов СМИ называют имама города Риполь Абдельбаки эс-Сати, квартиру которого обыскивали утром правоохранительные органы. Ранее ни один из членов ячейки не привлекался к ответственности в связи с террористической деятельностью. Как отмечает издание, члены ячейки часто ездили в Марокко, а некоторые из них посещали Францию.

El Confidencial утверждает, что собор изначально был единственной целью террористов.

Другое интернет-издание El Español предлагает другую версию: помимо собора террористы наметили еще две цели – пешеходную улица Рамбла (где и был в итоге осуществлен теракт, но в меньших масштабах), третью цель издание точно не называет, оно находится в районе порта.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.