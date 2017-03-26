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    Наезд автомобиля на пешеходов в Лондоне: задержаны двое мужчин

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (50)

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    Пресс-служба полиции сообщила, что двое мужчин были задержаны по подозрению в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений. Они остаются под стражей.
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне 25 марта 2017
    twitter.com/Daily_Express

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители Лондона произвели еще один арест после того, как автомобиль наехал на пешеходов в центре города, сообщается на сайте полиции.

    Отмечается, что двое мужчин были задержаны по подозрению в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений. Они остаются под стражей. На месте происшествия было обнаружено два ножа — один в брошенном автомобиле, другой рядом с ним.

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    В воскресенье машина наехала на пешеходов в центре Лондона. Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия. Три человека были госпитализированы, их травмы не несут угрозы жизни.

    Идет расследование обстоятельств инцидента, он не расценивается как теракт.

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