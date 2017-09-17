В США на автошоу спорткар на огромной скорости влетел в толпу зрителей

Согласно тексту заявления, опубликованному на сайте полиции Бойсе, по предварительным данным, водитель серого Porsche, участвовавший в автошоу Cars and Coffee, двигался на большой скорости и не справился с управлением.

"В результате наезда автомобиля на толпу во время автошоу на улице Оверленд пострадали 11 человек. Шестерых забрали кареты скорой помощи, еще пятерых (увезли с места происшествия) частные автомобили", — говорится в Twitter полиции.

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Лейтенант полиции Чарльз ЛеБар, в свою очередь, заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что водитель решил "покрасоваться" перед публикой. "По имеющимся у меня данным, водитель красовался перед толпой", — цитирует газета Idaho Statesman ЛеБара. По словам полицейского, водитель двигался на "слишком высокой скорости" и, потеряв контроль над транспортным средством, вылетел на тротуар и на газон, где находились зрители.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств инцидента. Виновник происшествия сотрудничает со следствием.