наверх
07.10.201718:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

    (обновлено: )89
    Инцидент произошел в районе Южный Кенсингтон рядом с музеем Виктории и Альберта в Лондоне. По данным правоохранителей, один человек был задержан, несколько человек пострадали.
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/nickyharley

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль заехал на тротуар в Лондоне, несколько пешеходов пострадали, сообщает телеканал Sky News.

    По данным полиции, инцидент произошел в районе Южный Кенсингтон рядом с музеем Виктории и Альберта. "Несколько человек пострадали", — сообщает полиция Великобритании в Twitter.

    twitter.com/metpoliceuk, 7 октября 2017

    Полиция отмечает, что один человек был задержан, ведется дальнейшее расследование.

    twitter.com/nickyharley
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017

    Пользователь IanPhilTrait выложил видео с места событий в Twitter:

     

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      "Операция дезинтеграция". Политолог об инициативах Порошенко по Донбассу. Видео
      Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
      Пожилая женщина покупает продукты. Архивное фото
      Пенсионная реформа: суть и скрытое
      Протесты против запрета референдума в Каталонии
      Европейский сепаратизм: век живи, век учись
      Петр Порошенко и Арсен Аваков
      Политикум: ты мне кум или не кум?