В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль заехал на тротуар в Лондоне, несколько пешеходов пострадали, сообщает телеканал Sky News.

По данным полиции, инцидент произошел в районе Южный Кенсингтон рядом с музеем Виктории и Альберта. "Несколько человек пострадали", — сообщает полиция Великобритании в Twitter.

Полиция отмечает, что один человек был задержан, ведется дальнейшее расследование.

Пользователь IanPhilTrait выложил видео с места событий в Twitter:

Man' arrested after car 'mounts pavement' outside National History Museum in London leaving several injured.#Khanage #ProactivePatriots pic.twitter.com/851l5opcx1