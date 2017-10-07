В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль заехал на тротуар в Лондоне, несколько пешеходов пострадали, сообщает телеканал Sky News.

По данным полиции, инцидент произошел в районе Южный Кенсингтон рядом с музеем Виктории и Альберта. "Несколько человек пострадали", — сообщает полиция Великобритании в Twitter.

twitter.com/metpoliceuk, 7 октября 2017

Полиция отмечает, что один человек был задержан, ведется дальнейшее расследование.

twitter.com/nickyharley На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017

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