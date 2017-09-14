В Киеве патрульные въехали в авто на еврономерах

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Авария с участием автомобиля патрульной службы и иномарки с номерами еврорегистрации произошла в ночь на четверг на ул. Большая Окружная в Киеве, пострадавших нет.

"Возле поворота на Вишневое, в направлении Жулянского путепровода. Столкнулись 2 автомобиля: Prius патрульной полиции Киева — борт #0808, госномер #1185 и Hyundai на европейской регистрации, госномер KRT-1525. От удара Prius выехал на зеленую зону и только там остановился. Оба транспортных средства заметно повреждены", — сообщает ДТП.kiev.ua в Facebook.

По словам водителя Hyundai, полицейские не выдержали дистанцию и ударили его авто сзади. При этом патрульные настаивают, что Hyundai выезжал с разворота и не предоставил им приоритет в движении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

dtp.kiev.ua/Facebook, 14 сентября 2017

Ранее сообщалось, что Киеве задержаны пять полицейских по подозрению в грабежах и избиении граждан на железнодорожном вокзале в Киеве.