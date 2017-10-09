ДТП в Николаеве. Водитель Volkswagen въехал в мусорные баки

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Николаеве водитель Volkswagen уснул за рулем и на большой скорости врезался в мусорные баки.

По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев аварии, когда водителя разбудили сотрудники полиции, он ответил, что не ехал. Проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови виновник ДТП отказался.

На месте работает патрульная полиция.

dtp.kiev.ua ДТП в Николаеве

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев.