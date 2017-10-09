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09.10.201710:34
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    ДТП в Николаеве. Водитель Volkswagen въехал в мусорные баки

    (обновлено: )35
    Сообщается, что виновник ДТП, водитель автомобиля Volkswagen, проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови отказался.
    ДТП в Николаеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Николаеве водитель Volkswagen уснул за рулем и на большой скорости врезался в мусорные баки.

    По предварительным данным, водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua.

    По словам очевидцев аварии, когда водителя разбудили сотрудники полиции, он ответил, что не ехал. Проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови виновник ДТП отказался. 

    На месте работает патрульная полиция.

    dtp.kiev.ua
    ДТП в Николаеве

    Ранее сообщалось, что рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев.

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