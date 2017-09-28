ОБСЕ готовит отчет по пожару на складах боеприпасов под Винницей

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Наблюдатели ОБСЕ опубликуют свои выводы о ситуации с пожаром на военных складах в Винницкой области, сообщил первый замглавы специальной мониторинговой миссии организации в Украине Александр Хуг.

"Я могу подтвердить, что у нас есть команда наблюдателей рядом с местом взрыва. Их выводы будут опубликованы", — сказал он на брифинге в Киеве.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.