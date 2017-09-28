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    ОБСЕ готовит отчет по пожару на складах боеприпасов под Винницей

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (91)

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    По словам первого замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга, под Винницей рядом с местом взрывов работает команда наблюдателей, выводы которых позднее будут опубликованы.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Наблюдатели ОБСЕ опубликуют свои выводы о ситуации с пожаром на военных складах в Винницкой области, сообщил первый замглавы специальной мониторинговой миссии организации в Украине Александр Хуг.

    Пожар на складах боеприпасов под Винницей
    facebook.com/DronariumUkraine
    Пожар на складах под Винницей с высоты птичьего полета

    "Я могу подтвердить, что у нас есть команда наблюдателей рядом с местом взрыва. Их выводы будут опубликованы", — сказал он на брифинге в Киеве.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

    Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.

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