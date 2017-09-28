ЧП под Винницей. Малочисленная охрана и неработающая сигнализация - прокурор

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КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Численность охраны на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области на момент взрывов не соответствовала уровню ее загруженности, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Утром в четверг наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Основная проблема, на которую необходимо крайне и уже безотлагательно, согласно поручению президента, обратить внимание — это кадровая проблема с часовыми военизированной охраны, у которых чрезвычайно низкая зарплата. И в основной своей массе военизированную охрану осуществляют пожилые люди, которые точно не имеют "соколиного" взгляда. То есть с плохим зрением и с наименьшей мотивацией", — сказал Матиос на брифинге в Одессе, его слова приводит информагентство УНИАН.

По его словам, на момент ЧП склады охраняли недостаточное количество людей.

"Фактически на момент взрывов арсенал охраняли несколько предусмотренных номенклатурой постов зенитного прикрытия арсенала и 17 работников военизированного подразделения охраны. По предварительному мнению следствия, число людей, привлеченных для охраны этой базы, не соответствовало степени ее загруженности, возможным последствиям и возможности обеспечения надлежащей охраны и недопущения каких-либо трагических или чрезвычайных событий, учитывая опасность, которую представляли находившиеся там боеприпасы", — заявил он.

Также, по его словам, среди установленных следствием недостатков на базе боеприпасов в Калиновке была неработающая пожарная сигнализация.

"Неработающая пожарная сигнализация, 50-процентное обеспечение средствами технической охраны, то есть на 50% не были обеспечены. Основная проблема, на которую надо обратить внимание – это кадровая проблема с часовыми военизированной охраны, в которых обычно низкая зарплата", — сказал Матиос.

По его словам, освоение средств, выделенных на обеспечение безопасности, происходило в замедленном темпе.

"По состоянию на день происшествия Кабинет министров выделил именно для этой базы через резервный фонд и Минобороны более 16 миллионов (615 тысяч долларов — ред.) гривен живыми деньгами, которые находились на счете воинской части… (средства — ред.) были направлены именно для "осуществления мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности опасных объектов и хранения боевого запаса вооруженных сил", — отметил Матиос.

По его словам, начиная с апреля ежемесячно деньги поступали на счет части.

"На данный момент освоено было всего 2 миллиона гривен. То есть интенсивность обработки средств для обеспечения противопожарной безопасности,… заграждений и т.д. мероприятий проходила в очень замедленном темпе. На эту базу выделено более 25 миллионов гривен только на этот год", — подчеркнул военный прокурор.