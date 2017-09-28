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    Склады под Винницей могли поджечь перед ревизией - военный эксперт

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (73)

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    Военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции Голос Столицы высказал свои версии по поводу взрывов на складе боеприпасов под Винницей.
    Олег Стариков. Архивное фото
    Олег Стариков/Facebook

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Вечером 26 сентября на одном из крупнейших складов боеприпасов в Украине, который находится в Калиновке Винницкой области, начался пожар. Тысячам людей близлежащих сел пришлось эвакуироваться.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Всю ночь социальные сети пополнялись предложениями волонтеров о помощи в эвакуации, а также подробностями разлета боеприпасов. В общем уже эвакуировано более 30 тысяч людей. Пожар продолжают ликвидировать. Хотя официально сообщают об уменьшении детонации боеприпасов, местные жители утверждают, что интенсивность взрывов не изменилась.

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    О том, что могло привести к ЧП, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

    "О версиях можно говорить, что диверсия, халатность, солдат с окурком, который поджег. В армии, что кто в основном виноват? Если что-то сгорает, значит пришел солдат, закурил. И еще версия — "все украдено до нас", это тоже версия. Где-то что-то разокрали, и чтобы скрыть, надо все взять и подорвать. В принципе, эта версия тоже живая. И если ее проверить, то, скорее всего, планировалась ревизия, сколько на этом складе хранится и куда все делось. И вот тут произошло данное ЧП, то это 100% — все украдено до нас", — отметил эксперт.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия". 

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