Радиус закрытого воздушного пространства в Винницкой области сокращен

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Власти сократили радиус закрытого авиационного пространства в районе пожара на складе боеприпасов в Винницкой области с 50 до 12 километров, сообщил в четверг заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Изменения границ запрета по Калиновке: горизонтальные границы — радиус 12 километров с центром поселка Калиновка; вертикальные границы — от земной поверхности до высоты 4250 метров. Период действия запрета с 00.00 28 сентября 2017 года до 23.59 01 октября 2017", — написал Лавренюк на своей странице в Facebook.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить, на утро четверга наблюдается единичная детонация.