Наблюдательный пункт СЦКК в Докучаевске попал под обстрел

ДОНБАСС, 26 сен — РИА Новости Украина. Наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) попал под обстрел в Докучаевске, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной ДНР в СЦКК.

"Сегодня около 22.00 Вооруженные силы Украины открыли огонь по Докучаевску (под контролем самопровозглашенной ДНР — Ред.). В зоне обстрела оказался и наблюдательный пункт СЦКК в центре города. Зафиксированы попадания вблизи здания центра, повреждено остекление", — говорится в сообщении.

Утверждается, что огонь велся из бронетехники. Представители СЦКК спускались в укрытие. Пострадавших нет.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.