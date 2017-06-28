СЦКК предупредил об угрозе провокаций и терактов в Донбассе

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КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. На донецком направлении в зоне проведения антитеррористической операции возможны серьезные провокации, сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на сообщение украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации.

"Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны НВФ ОРДО мирного населенного пункта вблизи линии разграничения сторон, несмотря на провозглашенное 24-го июня перемирие. Так, 28-го июня, около 15.00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта. Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от здания Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в момент обстрела людей в школе не было.

"Украинская сторона СЦКК также предостерегает, что НЗФ ОРДО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на донецком направлении — как на территории, подконтрольной правительству Украины, так и на территории ОРДО, — направленным против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом ВСУ, с тем, чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая", — резюмировали в СЦКК.

Сообщение штаба АТО в Facebook

Ранее ряд СМИ сообщили о взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В среду в СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека.

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