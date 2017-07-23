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    Общество

    В СЦКК назвали провокацией остановку Донецкой фильтровальной станции

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (33)

    (обновлено: )196
    Как отметили в СЦКК, Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек, уже не первый раз становится объектом спекуляций со стороны НЗФ ОРДО.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Остановка работы Донецкой фильтровальной станции является очередной провокацией со стороны ДНР, говорится в заявлении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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    Очередное перемирие насмарку – в Донбассе снова обострение

    Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в субботу вечером Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу из-за обстрела.

    "Остановка Донецкой фильтровальной станции 22 июля — очередная провокация со стороны НЗФ ОРДО (незаконных формирований отдельных районов Донецкой области — ред.)… Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек, уже не первый раз становится объектом спекуляций со стороны НЗФ ОРДО с целью скомпрометировать ВСУ, создать напряжение в обществе по обе стороны от линии разграничения сторон, сорвать перемирие", — говорится в сообщении СЦКК, опубликованном на странице штаба спецоперации в Facebook.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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