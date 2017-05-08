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    Жилые дома и школа попали под обстрел ополченцев в Донбассе - СЦКК

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    По данным украинской стороны в СЦКК, по Троицкому было выпущено три снаряда артиллерии калибром 122 мм. В результате обстрела снаряд попал в школу по улице Цветкова, 1.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Пресс-центр АТО/Facebook

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе применяли запрещенное вооружение и обстреливали населенные пункты в зоне проведения спецоперации, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    Так, согласно данным СЦКК, по Троицкому было выпущено три снаряда артиллерии калибром 122 мм. В результате обстрела снаряд попал в школу по улице Цветкова, 1, на садовый участок по улице Лермонтова, 29, а также были повреждены линии электроснабжения к домам по улице Королева, 21 и 22.

    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "7 мая по состоянию на 23.00, зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ в том числе с применением запрещенного вооружения 20 снарядов артиллерии калибром 152-мм, 93 снаряда артиллерии калибром 122-мм, 121 мина калибра 120-мм, 145 мин калибра 82-мм, АГС, БМП и все виды стрелкового вооружения. Обстрелы боевики осуществляли по позициям ВСУ, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Новозвановка, Крымское, Опытное, Красногоровка, Троицкое, Попасная и Верхнеторецкое", — говорится в сообщении.

    Как сообщают силовики, на луганском направлении по позициям ВСУ в районе Попасной около 21.20 ополченцы, применили минометы калибром 120-мм и 82-мм. В результате обстрела уничтожен автомобиль, перебита линия электропередач жилого дома по улице Первомайская, 144а, а в доме напротив выбиты окна. Также окна повреждены в доме по адресу Грушевского, 241.

    По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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