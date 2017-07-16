Золотое обстреляли из минометов и гранатометов - СЦКК

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Жилой сектор населенного пункта Золотое вблизи города Попасная Луганской области в ночь на 16 июля был обстрелян.

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Об этом информирует Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В Центре отметили, что во время интенсивного обстрела были применены запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.

"В результате обстрела осколками посекло стены и выбито стекла в жилых домах на улицах Нахимова, Партизанской и Пролетарской. В доме на улице Островского повреждены крыша и окна. В доме на улице Студенческой противотанковая граната пробила крышу, а в огороде разорвалась 82-мм мина", — сообщили в СЦКК и добавили, что жертв среди местных жителей нет.

Ранее военные заявили о 35 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки со стороны ополченцев, в результате боев погиб один военный, трое были ранены.