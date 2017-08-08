Смертельная перестрелка в Днепре. Гражданину Израиля вручили два подозрения

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Участнику перестрелки в Днепре, в результате которой были убиты два бойца АТО, Давиду Пабилеру вручили два сообщения о подозрении, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на областное управление милиции.

По данным полиции, вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

Отмечается также, что 1 августа участнику перестрелки в Днепре, гражданину Израиля, было вручено первое сообщение о подозрении.

В то же время, как сообщили в полиции, вопрос об избрании ему меры пресечения все еще решается суде.

Избрание меры пресечения подозреваемому в Бабушкинском районном суде Днепра началась еще 2 августа. Процесс затянулся из-за многочисленных ходатайств защиты. Сторона защиты несколько раз ходатайствовала об отводе судьи и следователя, адвокаты заявили ходатайство о необходимости привлечения переводчика с иврита, поскольку их подзащитный, гражданин Израиля, не понимает украинского и русского языков.

На судебном заседании 4 августа адвокаты подозреваемого выражали недоверие к профессионализму специально приглашенной в Днепр из Умани переводчицы с иврита. Сторона обвинения прокомментировала это как сознательное затягивание судебного процесса.

Читайте также: Взрывоопасная Украина. Подрывы авто стали обычным делом

Суд в понедельник, 7 августа, снова затянулся из-за нового ходатайство защиты об отводе судьи.

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.