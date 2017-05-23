Убийство студентки в Одессе: СМИ выяснили шокирующие подробности

КИЕВ, 23 мая — РАИ Новости Украина. Тело 17-летней студентки юридической академии Татьяны Маснюк, которую искали почти неделю в Одессе, нашли в лесополосе за городом. По подозрению в убийстве правоохранители задержали таксиста, работавшего в "Яндекс. Такси", сообщает ТСН.

"Тело девушки обнаружили в лесополосе на въезде в Одессу. По подозрению в убийстве правоохранители задержали таксиста, который подвозил девушку из общежития. У него обнаружили мобильный телефон жертвы и ее украшения. Подозреваемый и указал на место преступления", — говорится в сюжете.

Смотрите также: Смерть "овидиопольского убийцы". Комментарий руководства СИЗО

Однокурсники, которые живут в том же общежитии, где жила погибшая, рассказали, что Татьяна незадолго до трагедии, в 22.00, заходила в соцсети и делала домашнее задание. Около 2.00 ночи неожиданно вызвала под общежитие такси. "Она ехала к своему парню, получается, не попала к нему. Когда она не приехала, я пришла на учебу и спросила, есть ли она. Сказали – нет. К вечеру также не появилась и на утро ее также не было", — рассказала Тина Гурбецкая, которая жила в одной комнате с погибшей.

Подозрение пало на таксиста, который ночью вез студентку. "Человек, неофициально работая таксистом на территории Овидиопольской дороги, в лесополосе совершил разбойное нападение, а затем из корыстных побуждений умышленное убийство девушки. Также, по данным следствия, он пытался скрыть следы преступления и поджег тело своей жертвы", — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Выйти на след преступника помогла его же неосторожность – мужчина пытался снять наличные деньги с карты убитой девушки.

Читайте также: Для реальной борьбы с криминалом в Украине нет политической воли — эксперт

Подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Прокуратура будет настаивать, чтобы на время следствия он находился под стражей.

Как сообщает "Думская", следствие проверяет задержанного на причастность к двум похожим преступлениям. Также изданию удалось выяснить, что за телом девушки из зоны АТО приехал отец – боец 95 бригады. Он увезет дочь на родину, в Житомир.

На днях сообщалось, что в Суворовском районе Одессы произошло тройное убийство. Позже выяснилось, что из огнестрельного оружия убили бухгалтера Черноморского порта Наталью, ее мужа и пожилую мать женщины.