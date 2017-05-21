Хроника 20 мая: переговоры Порошенко-Меркель, тройное убийство в Одессе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Киеве ребенок записал на камеру суицид, новые обстрелы в Донбассе привели к новым жертвам, а националисты блокировали имение президента, пока тот был в Берлине.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

В Одессе — тройное убийство

В Суворовском районе Одессы произошло тройное убийство. Как сообщили "Думской" источники в полиции, трагедия случилась в частном доме по улице Одесской. Неизвестный застрелил из огнестрельного оружия троих человек.

В Киеве ребенок записал самоубийство на камеру

В субботу, 20 мая, в Киеве произошло самоубийство. На улице Урловской ребенок выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом сообщил Эспрессо.

Отмечается, что ребенок включил телефон или какую-то камеру и в прямом эфире совершил самоубийство, выпрыгнув с балкона на 13 этаже. На момент трагедии родителей ребенка дома не было.

Донбасс: новые обстрелы и новые раненые

В результате обстрела района автостанции на западе Донецка ранены два мирных жителя. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Петровского района Донецка.

"Был обстрел в районе автостанции в поселке Трудовские, ранено два человека, им оказана медицинская помощь", — сказали в районной администрации.

А вооруженные силы Украины заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 48 раз открывали огонь по их позициям, семеро военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

Взрыв в офисе "Конгресса украинских националистов"

В офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве взрыв произошел, никто не пострадал, сообщило интернет-издание "Громадське" со ссылкой на столичную полицию.

Как сообщает издание, по некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату.

Встреча Порошенко и Меркель: санкции и давление на Россию

Если минские соглашения не будут выполняться, Евросоюз "с высокой долей вероятности" продлит санкции в отношении России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в субботу в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Порошенко также сообщил, что обсудил с Меркель сценарий давления на Российскую Федерацию с целью выполнения минских соглашений.

Националисты блокировали имение президента

В субботу, 20 мая, праворадикалы оправились в автопробег к дому президента Украины Петра Порошенко.Организаторами акции выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", С14, и ВО "Свобода". Активисты требовали от президента подписать закон об амнистии для участников АТО.

Порошенко: в Донбасс отправляется партия танков Т-80

Президент Украина Петр Порошенко сообщил, что военным в зону военной операции в Донбасс отправлена партия модернизированных танков Т-80. Об этом он написал в соцсети Facebook. При этом президент не уточнил количества танков и когда они будут поставлены военным в Донбасс.

В Харькове обстреляли троллейбус

В субботу, 20 мая, в Харькове из пневматического оружия обстреляли троллейбус. Об этом в Facebook написал директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко. По его словам, инцидент произошел в районе остановки Педуниверситет.

Украинская авиакомпания — в "черном списке" Евросоюза

Европейская Комиссия внесла в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещена деятельность внутри ЕС украинскую авиакомпанию "Урга" (Кропивницкий), сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии — "в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности, которые были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA)".

РФ подала иск в ВТО по санкциям Украины

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Российская Федерация направила в орган по разрешению споров ВТО и властям Украины запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

Украина готова к ответу России на санкции — торгпред страны

Замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская заявила, что Украина готова к возможным ответным санкциям со стороны России после введений ограничений со стороны Украины, информирует ZIK.

"Мы понимаем, что может применить Российская Федерация в ответ, и у нас тоже есть понимание, какие меры могут быть применены, поскольку наша торговая агрессия продолжается не первый день", — сказал торгпред.

Ноу-хау: украинец нашел способ слушать музыку в Facebook, как в "ВКонтакте"

Украинский программист Дмитрий Андреев придумал приложение, позволяющее слушать музыку в Facebook, как это было ранее возможно в соцсети Вконтакте. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

Плагин Facebook Spotifier позволяет слушать музыку с личного аккаунта Spotify прямо в Facebook. Для этого сначала нужно создать страницу в Spotify.

Условия выживания человечества по Стивену Хокингу

Легендарный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг рассказал, от чего зависит выживет ли человечество или нет, сообщает The Independent. По мнению ученого, будущее людей зависит от того, смогут ли они найти новый дом вне нашей Земли.