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    В Одессе произошло тройное убийство - СМИ

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (84)

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    Убили бухгалтера Черноморского порта Наталью, ее мужа и пожилую мать женщины. Согласно информации, тела погибших обнаружили родственники, которые и вызвали правоохранителей.
    Кровь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы произошло тройное убийство. Как сообщили "Думской" источники в полиции, трагедия случилась в частном доме по улице Одесской. Неизвестный застрелил из огнестрельного оружия троих человек.

    Профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Виктор Бояров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным издания 368.media, убили бухгалтера Черноморского порта Наталью, ее мужа и пожилую мать женщины.

    Тела погибших обнаружили родственники, которые и вызвали полицию. У жертв нашли многочисленные рубленные и огнестрельные ранения головы. Ничего из ценностей злоумышленники не похитили. Источники "Думской" в полиции не подтверждают, что на телах погибших были рубленные раны: у троих жертв только огнестрельные ранения.

    По данному факту начато досудебное следствие по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что запорожская областная прокуратура расследуют обстоятельства смерти 30-летнего жителя села Беленькое Васильевского района и причастность к убийству полицейских.

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