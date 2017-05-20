"Азов" подозревают в жестоком убийстве парня в Мариуполе - СМИ

КИЕВ, 20 мая — РАИ Новости Украина. Военнослужащие подконтрольного МВД полка спецназначения "Азов" могут быть причастны к убийству и избиениям жителей Мариуполя, которые произошли с 14 на 15 мая, пишет местный сайт 0629.

Тело 18-летнего Данила было найдено в канаве недалеко от моря. О причастности бойцов "Азова" к убийству парня заговорили пользователи социальных сетей и человек, который анонимно рассказал изданию подробности инцидента. В частности, собеседник утверждает, что являлся свидетелем конфликта между тремя военными и местными жителями во дворах жилых домов в районе ЦУМа.

По его словам, "азовцы" заподозрили одного из парней по имени Николай в распространении наркотиков, однако после избиения он назвал имя учащегося Машиностроительного техникума Данила.

"После этого они залили из газового баллона всех, даже девчонок, и уехали на своем авто", — цитирует сайт своего собеседника.

После этого, как отмечается, представители "Азова" общались с парнем, который подтвердил им, что занимается распространением наркотических средств последние 2 дня.

"Насколько я знаю у убитого было сильно искалечено все тело, а Николай попал в больницу. Ему удаляют часть селезенки", — говорит мужчина.

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Он также утверждает, что посетителей ближайшего от ЦУМа кафе вызывают на допрос в полицию.

В пресс-службе полка "Азов" отказались комментировать данную информацию и заявили, что это очередной "вброс и провокация", а за разъяснениями посоветовали обратиться в полицию.

Начальник ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области, генерал полиции Вячеслав Аброськин прокомментировал резонансное происшествие так: "Двое молодых людей пришли непосредственно ко мне и сами добровольно сдались. Написали явку с повинной о причастности к нанесению тяжких телесных повреждений двум жителям Мариуполя. Я могу сказать, что на данный момент уголовное производство расследует следственное управление полиции. Это значит, что они на данный момент не являются и не имеют отношения ни к Вооруженным силам Украины, ни к Национальной полиции, и к Национальной гвардии"".

Начальник областного главка полиции подтвердил, что правонарушители таким образом якобы боролись с наркоторговлей. Подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 (убийство), ч.1. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее "Азов" оказался в эпицентре скандала из-за нападения на темнокожих студентов, игравших в футбол возле базы полка.