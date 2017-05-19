Мариуполь: в войне супермаркетов за каждую копейку пострадали дети

DOMINIQUE FAGET / AFP

РИА Новости Украина

За два дня в детское инфекционное отделение горбольницы №4 (Левобережный район) в Мариуполе поступили трое детей, родители которых утверждают, что их дети отравились. Все как один родители указывают на кафе "Цитрус" (торговой сети "Зеркальный", которое только на днях открылось в ТРЦ "Украина"), пишет издание 0629.com.ua.

11 мая в 18:00 в отделение госпитализировали 6-летнюю Марию К. Вместе с мамой в 12:00 она зашла в кафе, съела торт с фруктами. Уже в 14:00 ребенку стало плохо – девочка, по утверждению ее матери, стала бледнеть, была вялой, хотела полежать.

"До шести часов я отпаивала дочь настоем ромашки, но ребенку легче не становилось, и тогда я позвонила на "103", – рассказала мама Алина.

В инфекционном отделении медсестра Валентина Николаевна подтвердила 0629, что ребенка медики "скорой" доставили в больницу с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция под вопросом". У девочки наблюдался жидкий стул, тошнота и головокружение.

Практически в одно и то же время с 6-летней Марией в 18:25 доставили 7-летнюю Викторию И. У нее был сильный понос, и ее мама Евгения также утверждала, что ребенок поел в "Цитрусе".

12 мая вечером в отделение привезли мальчика Александра В. Его родители, как отметила медсестра, утверждали, что он тоже поел в кафе "Цитрус" и получил отравление.

Представители "Цитруса" уверены, что дети не могли отравиться в их заведении. Но, узнав об отравлениях детей, приехали в инфекционное отделение пообщаться с родителями.

Мама одной из девочек Алина написала заявление на имя руководства "Цитруса". В нем она просила возместить материальные и моральные затраты за некачественный обед, компенсировать лечение ее ребенка… Отдельно просила применить меры к санитарному состоянию только что открывшегося кафе.

Камеры действительно зафиксировали пребывание Алины с дочкой в кафе, сообщили в "Зеркальном".

С мамой еще одной девочки, которая находится в отделении, представители кафе так и не встретились: "С нами Евгения не хотела разговаривать, ей было некогда, сказала, что занята покупкой квартиры".

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Позднее 0629 поинтересовался здоровьем девочек в инфекционном заявлении. По информации медсестры, дети чувствуют себя нормально.

Но заинтересовала и другая информация, предоставленная торговой сетью "Зеркальный", которую проверила редакция 0629. Отец одной их девочек (6-летней Марии, которую госпитализировали первой - прим.авт.) работает в сети магазинов "Щирый кум".

А мама Алина уже попадала в поле зрения журналистов. Когда прошлым летом открылся очередной магазин "Зеркальный" на бульваре Хмельницкого, она приходила в редакцию с заявлением о том, что ее обвесили в новом магазине.

На фото (см. ниже) папа, который работает фасовщиком в "Щиром куме", и мама, которая любит посещать "Зеркальный" и все время попадает в какие-то неприятности.

Фото из соцсетей Девочка Алина с родителями, которые настаивают на отравлении в кафе "Цитрус"

Виноват ли "Цитрус" в отравлении детей, предстоит выяснить санэпидемстанции.

Напомним, не так давно между собственниками сети "Зеркальный" и "Щирый кум" произошел очередной конфликт. У гастронома "Зеркальный" был заключен договор аренды на помещение по ул. Митрополитской до 20 декабря 2017 года. Однако собственник помещения продал его "Щирому куму", который решил досрочно выгнать арендаторов. Еще какой-то период ситуация вокруг гастронома была обостренной: работники не могли забрать оставшийся товар, оборудование и личные вещи. Теперь же "Зеркальный" намерен разместиться на площадях бывшего супермаркета "Абсолют" (пр. Строителей).