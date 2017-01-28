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    Смерть "овидиопольского убийцы". Комментарий руководства СИЗО

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (355)

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    Утром 28 января врачи констатировали смерть заключенного, который подозревается в убийстве двух человек в районном центре Овидиополе в конце декабря 2016 года.
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    В прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года указанный гражданин содержался в одиночной камере. 

    "Это было требование областной прокуратуры к пенитенциарному учреждению, в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях в отношении подследственного со стороны других заключенных", — пояснили в пресс-службе.

    Смотрите также: Следственный эксперимент с "овидиопольским убийцей"

    По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".

    "По предварительным данным, смерть мужчины наступила от механической асфиксии шеи, в результате путем повешения на простыне", — добавили в прокуратуре.

    В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти заключенного.

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