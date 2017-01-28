Смерть "овидиопольского убийцы". Комментарий руководства СИЗО

В прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года указанный гражданин содержался в одиночной камере.

"Это было требование областной прокуратуры к пенитенциарному учреждению, в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях в отношении подследственного со стороны других заключенных", — пояснили в пресс-службе.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила от механической асфиксии шеи, в результате путем повешения на простыне", — добавили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти заключенного.