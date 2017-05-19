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    В Запорожской области расследуется причастность полицейских к убийству мужчины

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    Криминальная Украина: стрельба и взрывы гранат (83)

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    Руководитель Нацполиции области Олег Золотоноша факту смерти жителя села назначил служебную проверку. Сожительница погибшего в его смерти подозревает работников полиции, которые накануне его задерживали.
    Прокурор Запорожской области Валерий Романов и заместитель Артур Шаповалов
    Прокуратура Запорожской области

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Запорожская областная прокуратура расследуют обстоятельства смерти 30-летнего жителя села Беленькое Васильевского района и причастность к убийству полицейских, сообщается на сайте прокуратуры Запорожской области.

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    Тело 30-летнего мужчины без признаков жизни было найденно в его гараже 18 мая.

    "По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть наступила от отравления наркотическим веществом", — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской обл.

    Руководитель Нацполиции области Олег Золотоноша по данному факту назначил служебную проверку. Сожительница погибшего в его смерти подозревает работников полиции, которые накануне его задерживали.  

    В прокуратуре же открыли уголовное производство по двум статьям: по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

    Ранее сообщалось, что полицейский Валерий Агаджанов приговорен к пяти годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли четыре человека.

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