Убийство Шеремета. Появилась новая информация об экс-сотруднике СБУ Устименко

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который был замечен возле дома журналиста Павла Шеремета накануне его убийства, до 2014 года служил в спецподразделении "Альфа" управления СБУ в Автономной Республике Крым.

Соответствующую информацию от представителя СБУ Михаила Глуговского получил один из авторов журналистского расследования об убийстве Шеремета Дмитрий Гнап.

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"Устименко работал в крымском управлении СБУ. После известных событий переведен в Одесское управление службы. Затем уволился по состоянию здоровья", – процитировал Гнап Глуговского на своей странице в Facebook.

Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.