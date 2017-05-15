Экс-сотрудник СБУ, который фигурирует в деле Шеремета, пришел на допрос

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который был замечен возле дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед его убийством, пришел на допрос к следователю, сообщили в понедельник в пресс-службе полиции.

Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

"Он (Игорь Устименко — ред.) сегодня явился к следователю для дачи объяснений в соответствии с нормами действующего УПК. Сейчас с ним проводятся следственные действия", — цитирует украинское агентство УНИАН сообщение пресс-службы полиции.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.