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    К убийству Шеремета причастна Россия − МВД

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (262)

    (обновлено: )439012
    В случае, если версия о причастности РФ подтвердится, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста.
    Вадим Троян. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян утверждает, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.

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    "Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий, и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", — сказал Троян в интервью  программе "Левый берег".

    Он также отметил, что в случае, если эта версия подтвердится, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста. Троян также заявил, что Служба безопасности Украины не захотела возглавить расследование дела об убийстве Шеремета, хотя должна была сделать это с самого начала.

    "То, что с начала расследования дела полиция и СБУ не синхронизировали свои действия, значительно затрудняло ход дела", — отметил замминистра.

    Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

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