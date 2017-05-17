К убийству Шеремета причастна Россия − МВД

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян утверждает, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых.

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"Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий, и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", — сказал Троян в интервью программе "Левый берег".

Он также отметил, что в случае, если эта версия подтвердится, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста. Троян также заявил, что Служба безопасности Украины не захотела возглавить расследование дела об убийстве Шеремета, хотя должна была сделать это с самого начала.

"То, что с начала расследования дела полиция и СБУ не синхронизировали свои действия, значительно затрудняло ход дела", — отметил замминистра.

Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.