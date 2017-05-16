Дело Шеремета. Следствие допросило скандального экс-сотрудника СБУ

Sergei SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко, который был замечен на видео с камер наблюдения рядом с домом журналиста Павла Шеремета накануне его убийства, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Ранее журналисты проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что сотрудник СБУ Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве. Позже СБУ подтвердила, что он работал в спецслужбе, но был уволен в 2014 году.

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"Видимо, с ним (Устименко — Ред.) следователь закончил следственные действия", — сказал Князев в эфире телеканала ZIK.

При этом глава Нацполиции отказался ответить на вопрос, известно ли было следствию об Устименко до выхода фильма-расследования "Убийство Павла".

"Давайте поставим точку. Я не могу об этом говорить", — сказал глава Нацполиции и подчеркнул, что правоохранители намерены сотрудничать с журналистами, которые подготовили данное расследование.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.