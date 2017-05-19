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    Убийство Шеремета. Кзянев не исключил ошибки в расследовании

    Тема:

    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование (266)

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    Как сообщил Сергей Князев в ответ на вопрос, были ли допущены ошибки при расследовании убийства Павла Шеремета, на данный момент следствие не вышло на финишную прямую.
    Сергей Князев
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. При расследовании убийства журналиста Павла Шеремета могли быть допущены ошибки, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Sergei SUPINSKY / AFP
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    Кабинет министров Украины на заседании 8 февраля назначил новым главой Нацполиции страны Князева. С 2015 года этот поста занимала Хатия Деканоидзе, которая после смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 2012 года переехала в Украину. В ноябре 2016 года Кабмин уволил Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию.

    "Не исключено (что допущены ошибки в следствии – ред.), учитывая, что преступление не раскрыто… Прошу прощения, но следствие пока не вышло на финишную прямую", — заявил Князев журналу "Фокус" в ответ на вопрос, были ли допущены ошибки при расследовании убийства Шеремета.

    Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

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