Убийство Шеремета. Кзянев не исключил ошибки в расследовании

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. При расследовании убийства журналиста Павла Шеремета могли быть допущены ошибки, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Кабинет министров Украины на заседании 8 февраля назначил новым главой Нацполиции страны Князева. С 2015 года этот поста занимала Хатия Деканоидзе, которая после смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 2012 года переехала в Украину. В ноябре 2016 года Кабмин уволил Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию.

"Не исключено (что допущены ошибки в следствии – ред.), учитывая, что преступление не раскрыто… Прошу прощения, но следствие пока не вышло на финишную прямую", — заявил Князев журналу "Фокус" в ответ на вопрос, были ли допущены ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".