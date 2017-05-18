СБУ готова оказать любое содействие в расследовании убийства Шеремета

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила, что будет оказывать любое содействие в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, говорится в заявлении СБУ, обнародованном на сайте ведомства.

В СБУ подчеркнули, что в ведомство не поступало процессуальное решение о поручении следственным органам безопасности осуществлять досудебное расследование убийства Шеремета.

Отмечается, что подразделения СБУ действительно выполняли поручения следователей в рамках расследования убийства журналиста. Все поручения выполнены надлежащим образом и в установленные сроки, о чем было сообщено следствию Нацполиции.

"В частности, с соответствующим процессуальным оформлением, во исполнение поручения следователей, получено четыре жестких носителя информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных на одном из домов по улице Ивана Франко в Киеве. В оригинальном виде, без внесения каких-либо изменений в конфигурацию и объем материалов они переданы следователю. Любые другие материальные носители информации, на которых могут содержаться фактические данные, имеющие значение по делу, сотрудники Службы безопасности Украины не изымали", — сообщили в СБУ.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.