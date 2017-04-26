КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе и 65 обстрелах за прошедшие сутки со стороны ополченцев.

По данным пресс-центра военной операции, сообщение которого в среду опубликовано в Facebook, ополченцы "65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины".

На донецком направлении, по заявлению силовиков, обстреливались Пески, Опытное, Луганское, Авдеевка, Каменка, шахта Бутовка, Троицкое, Зайцево, Новгородское, Верхнеторецкое. На приморском направлении в пресс-центре сообщили об обстрелах в Новотроицком, Водяном, Гнутово, Марьинке, Красногоровке, Широкино и Павлополе. На луганском направлении украинские силовики зафиксировали огонь вблизи Новоалександровки, Желтого, Крымского, Попасной и Новозвановки.

Как утверждают в пресс-центре военной операции, ополченцы применяли минометы калибра 82 и 120 миллиметров, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, вооружение БТР и БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, зенитную установку ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.