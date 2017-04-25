В Донбассе восстановили электроснабжение сел, оставшихся без света

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Восстановлено электроснабжение четырех подконтрольных Киеву сел в Луганской области, которые остались без света после прекращения поставок электричества в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник из-за накопленных долгов. При этом украинские власти заявили, что ЛНР в ответ отключила одну из линий, по которой электричество шло в четыре села на подконтрольной Киеву территории области — Трехизбенку, Калаус, Орехово-Донецкое и Кряковку.

"Наши сотрудники совместно с компанией "Луганское энергетическое объединение" завершили работы по запитанию (подстанции – Ред.) "Трехизбенка" с окрестными населенными пунктами. В 16.20 поставки восстановлены", — написал Ковальчук во вторник в Facebook.

Глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин во вторник сообщил, что 24 апреля в 23:41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Во вторник предприятия и население непризнанной ЛНР были полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на прекращение поставок с подконтрольной Киеву территории, добавил Иванушкин.