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    В Донбассе восстановили электроснабжение сел, оставшихся без света

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    Как сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, завершены работы по запитанию подстанции "Трехизбенка" с окрестными населенными пунктами, в 16.20 поставки восстановлены.
    Жители Донбасса. Архивеное фото
    RIA News Дэн Леви | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Восстановлено электроснабжение четырех подконтрольных Киеву сел в Луганской области, которые остались без света после прекращения поставок электричества в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

    Электростанция. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк
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    По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник из-за накопленных долгов. При этом украинские власти заявили, что ЛНР в ответ отключила одну из линий, по которой электричество шло в четыре села на подконтрольной Киеву территории области — Трехизбенку, Калаус, Орехово-Донецкое и Кряковку.

    "Наши сотрудники совместно с компанией "Луганское энергетическое объединение" завершили работы по запитанию (подстанции – Ред.) "Трехизбенка" с окрестными населенными пунктами. В 16.20 поставки восстановлены", — написал Ковальчук во вторник в Facebook.

    Глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин во вторник сообщил, что 24 апреля в 23:41 Киев прекратил поставку электроэнергии по линии ТЭС Кирова 220 киловольт, а также по линии ТЭС Михайловка 330 киловольт, которая шла транзитом через территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Во вторник предприятия и население непризнанной ЛНР были полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на прекращение поставок с подконтрольной Киеву территории, добавил Иванушкин.

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