В Луганске люди не заметили дефицита электроэнергии - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Во вторник ночью, 25 апреля, электроснабжение неподконтрольных Украине районов Луганской области было полностью прекращено. Об этом сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Причиной такого шага является то, что никто не оплачивает услуги, поэтому и решили прекратить их предоставлять. Уже вскоре стали появляться заявления от самопровозглашенной ЛНР, в которой утверждают, что менее чем за час электроснабжение в большинстве районов Луганска было восстановлено.

О ситуации с электроснабжением неподконтрольных территорий Луганской области сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Есть информация, что во всем Луганске и области восстановили электроснабжение?

— Сейчас свет есть почти во всем Луганске. По области однозначно сказать не могу. Дело в том, что есть районы и города, которые без света находятся уже достаточно давно. Но в Луганске энергоснабжение действительно возобновили. Причем сделали это достаточно оперативно. Если около полуночи электричество перестало поступать, то уже в час-два ночи свет опять появился. Как это было сделано, официально не сообщается. Здесь вообще ситуация достаточно странная, поскольку заявления о необходимости отключения света в Луганске звучали еще в прошлом и позапрошлом году, по той же причине — не платили за услуги, поэтому говорили о необходимости отключения этих районов. Но тогда же эксперты объясняли невозможность этого отключения тем, что отключив Луганск нужно было отключать и подконтрольную территорию Луганской области. Как смогли перебросить эти фазы, нужно действительно интересоваться у экспертов.

Такое впечатление, что все это событие с отключением и подключением было согласовано и подготовлено.

— Складывается такое впечатление, что мы предупредили, а с той стороны смогли каким-то образом подготовиться и перестроиться. Насколько это верно я не знаю, но слухи такие ходят.

Довольно ли население?

— Все достаточно спокойно. Перепадов не было. Они практически на себе даже не ощутили отключение, поскольку это все произошло глубокой ночью. Дело в том, что это не главная тема для обсуждения в Луганске. Больше говорят о невыплате пенсий, трагедии с ОБСЕ. Отключение электричества прошло для людей практически незаметно.

А есть информация о водоканале возле Попасной? Есть информация, что от этого подключения зависит подача воды.

— Это так, но на данный момент вода поступает. Риски, что перестанет поступать водоснабжение в Луганск есть. В Донецке ситуация немного другая. Здесь люди подготовлены. Есть очень много скважин, артезианских колодцев и в общем-то к обезвоживанию обычные мирные жители готовились давно.

Какая ситуация в зоне АТО?

— Ситуацию спокойной назвать сложно. Пока звучат выстрелы, но если сравнивать с концом прошлой недели и началом нынешней, обстрелов все-таки стало меньше. Они происходят в основном из стрелкового оружия и в отдаленных участках от больших населенных пунктов. В том же Донецке на сегодняшнее утро стрельбы не слышали вообще. Хотя мы понимаем, что под Авдеевкой напряженная ситуация. Мариупольское направление традиционно сложное. В районе сел вблизи Широкино слышны выстрелы. Но в целом, если сравнивать с прошлой неделей, все-таки стало немного спокойнее.

А что известно о деятельности миссии ОБСЕ после инцидента?

— Мы знаем, что после трагедии временно приостановили выезд патрулей в Луганской области. На данный момент возобновлена их работа в обычном режиме. Они рассчитывают получить полные данные по происшествию, сделать какие-то выводы и продолжить работу на Донбассе до того времени, пока это будет необходимо.

Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что в поминальные дни два кладбища в Донецке будут закрыты из-за боевых действий.

Также военный эксперт Сергей Ковтун заявил в эфире "ГС", что автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на мине, которая по нагрузке рассчитана на тяжелую бронетехнику, поэтому ранее машины могли ездить рядом и миновать квадратный метр со взрывателем.