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    Общество

    В ООН призвали не подвергать Донбасс дополнительным страданиям

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (219)

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    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник сказал, что мирные жители, которые попали в зону конфликта, не должны подвергаться дополнительным страданиям.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию с отключением электричества в самопровозглашенной ЛНР, призвал не подвергать жителей охваченного конфликтом востока Украины дополнительным страданиям.

    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
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    "Важно, чтобы мирные жители, попавшие в зону конфликта, не подвергались дополнительным страданиям", — заявил Дюжаррик на брифинге во вторник.

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    По данным компании "Укрэнерго", электроснабжение неподконтрольных Киеву районов Луганской области было полностью прекращено в ночь на вторник из-за накопленных долгов.

    При этом власти заявили, что ЛНР в ответ отключила одну из линий, по которой электричество шло в четыре села на подконтрольной Киеву территории области — Трехизбенку, Калаус, Орехово-Донецкое и Кряковку. Позже во вторник глава "Укрэнерго" сообщил о восстановлении электроснабжения этих сел.

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