наверх
26.04.201702:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Обострение в Донбассе: двое военнослужащих погибли, еще четверо ранены

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (221)

    (обновлено: )6812
    Пресс-центр штаба АТО сообщает, что ополченцы ведут огонь по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения, применяя, в том числе, и артиллерию.
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В результате обстрела позиций украинских военных в Донбассе погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции. 

    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    Обрежем свет, газ и воду и... потеряем Донбасс. Опрос экспертов

    В штабе сообщили, что ополченцы ведут огонь по позициям сил АТО вдоль всей линии разграничения.

    Читайте также: ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва авто — спецкор

    "На разных направлениях зафиксировано применение противником артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

    Детали гибели украинских военных пока не сообщаются. 

    В то же время в штабе отметили, что "в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня"

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?