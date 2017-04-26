Обострение в Донбассе: двое военнослужащих погибли, еще четверо ранены

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В результате обстрела позиций украинских военных в Донбассе погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

В штабе сообщили, что ополченцы ведут огонь по позициям сил АТО вдоль всей линии разграничения.

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"На разных направлениях зафиксировано применение противником артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще четверо получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

Детали гибели украинских военных пока не сообщаются.

В то же время в штабе отметили, что "в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня"

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.