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    "Минск" не содержит положения о вводе миротворцев в Донбасс - Лавров

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (214)

    (обновлено: )12020
    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, минские соглашения поддерживают роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Минские соглашения не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    ОБСЕ
    REUTERS Alexander Ermochenko
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    "В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет", — сказал он по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

    По словом Лаврова, "в минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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