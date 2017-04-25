"Минск" не содержит положения о вводе миротворцев в Донбасс - Лавров

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Минские соглашения не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет", — сказал он по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

По словом Лаврова, "в минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические