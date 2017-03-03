Марушевская сообщила о проведении обысков в своей квартире

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители пытаются провести обыски у бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской. Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в Facebook.

Марушевская была назначена главой Одесской таможни в прошлом году, основным ее лозунгом было реформирование таможни. Между тем, у нее возник открытый конфликт с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. Ранее сообщалось, что Насиров начал дисциплинарное производство для оглашения еще одного выговора Марушевской. Чиновница объявила о своем увольнении, причиной которого, по ее словам, стало "нежелание правительства поддерживать реформы".

"Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры пытаются провести обыски в моей квартире. Все это в период, когда я нахожусь в заграничной командировке и выступаю спикером при Freedom Forum", — написала она.

"Пришли в рамках неизвестного мне уголовного производства. Параллельно обыски проводятся у Романа Баховского, возглавлявшего Открытое таможенное пространство. Воспринимаю это как давление со стороны действующей власти и ответ на вчерашнее задержание НАБУ главы ГФС Романа Насирова. Я хочу заявить, что не поддамся на этот прессинг. Нынешняя власть повторяет ошибки режима Януковича", — добавила Марушевская.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт. В пятницу сообщалось, что Насирову делают операцию.

Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.