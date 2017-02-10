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    "Даже не смешно". Гройсман заступился за Марушевскую из-за премии к 8 Марта

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (644)

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    По мнению главы правительства, буква закона должна соблюдаться, но прежде всего нужно искать не формальные нарушения, а "добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) "есть чем заняться, кроме премии 500 грн на 8 Марта", которую получила экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская.

    "Относительно истории с Юлией Марушевской, которую сейчас оживленно обсуждают в сетях. Считаю, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме премии 500 грн на 8 Марта, которую она получила. Это даже не смешно! Бесспорно и дух, и буква закона должны соблюдаться. Но надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально выполнялся всеми, независимо от персоналий", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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    Ранее Юлию Марушевскую вызвали в Национальное агентство по предупреждению коррупции, где она предоставила объяснение в связи с получением премии в размере 500 гривен, которая была приурочена к 8 Марта. По ее словам, давать объяснения в НАПК ее вызвали по ходатайству первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины Павла Демчина.

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