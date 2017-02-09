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    Общество

    СБУ обвинила Марушевскую в админнарушении из-за премии к 8 Марта

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    По словам бывшего руководителя Одесской таможни Юлии Марушевской, давать объяснения в НАПК ее вызвали по ходатайству первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины Павла Демчина.
    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Юлия Марушевская/Facebook

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бывшего руководителя Одесской таможни Юлию Марушевскую вызвали в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), где она предоставила объяснение в связи с получением премии в размере 500 гривен, которая была приурочена к 8 Марта. Об этом бывшая чиновница сообщила в своем аккаунте Facebook.

    Юлия Марушевская
    Depo.ua
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    По словам Марушевской, давать объяснения в НАПК ее вызвали по ходатайству первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Демчина.

    "По бюрократической традиции отдел персонала подготовил к моей подписи приказ к 8 Марта, который предусматривал премирование всех женщин таможни на 500 грн. по случаю праздника. Я имела слабость не отказать. Из-за халатности кадровиков, моя фамилия попала в список на полтысячи человек. Приказ прошел проверку юридического департамента и департамента внутренней безопасности. Теперь СБУ совместно с Национальным агентством по предупреждению коррупции обвиняет меня в административном нарушении из-за конфликта интересов с премирования самой себя на 500 гривен", — пояснила Марушевская.

    Напомним, Марушевская объявила о своем увольнении, причиной которого, по ее словам, стало "нежелание правительства поддерживать реформы". 

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    Марушевская была назначена главой Одесской таможни в прошлом году, основным ее лозунгом было реформирование таможни. Между тем, у нее возник открытый конфликт с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. Ранее сообщалось, что Насиров начал дисциплинарное производство для оглашения еще одного выговора Юлии Марушевской.

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